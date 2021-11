Kas tunned, et oled kõrvalosatäitja iseenda elus? Kuidas paarisuhtes ka oma vajaduste eest seista

Imago suhteterapeut Urme Raadik ütleb, et enese kaotamine suhtes on üsna levinud. Nagu suurem osa meie käitumismustreid, saab ka enda teisejärguliseks pidamine alguse lapsepõlvest. “Tüüpiline, et vanemad on nii käitunud, oled seda kõrvalt näinud või oled ka ise pidanud nii käituma,” kirjeldab ta. “Me oleme kõik erinevad ja see on okei. Ei ole vaja lükata halbu asju vaiba alla ja püüda teisele kogu aeg meele järele olla. Ühel hetkel muutub selline olukord väga valusaks, sellega ei saada enam hakkama ja tehakse siis haiget nii endale kui ka partnerile. Kui üks suhte osaline end alla surub, viib see varem või hiljem plahvatuseni."

Loe artiklist kahe naise lugusid enese kaotamisest suhtesse, mida nad sellest õppisid ja milliseid soovitusi jagavad teistele inimestele sarnases olukorras. Suhtedünaamikat analüüsib suhteterapeut Urme Raadik, millist nõu tema annab?