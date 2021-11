Homme on meestepäev ja kell 10 on eetris erisaade "Mehed ja sport"

Meestekuu kestab terve novembri. Ja see on hea aeg võtta mehe tervis fookusesse nii endal, kui temast hoolival kaaslasel, sõbral või muul pereliikmel.

Tervisekontroll on tänapäeval nii lihtsaks ja kättesaadavaks tehtud. „Pikema Sõpruse Päeva“ meditsiinipartnerid SYNLAB, Qvalitas Arstikeskus, Confido ja Medicum on 30 erameditsiinikeskuses üle riigi loonud meeste jaoks tingimused, et ka eriolukorra ajal saaksid nad anda vereproovi oma põhjalikumaks tervisekontrolliks. Dr Margus Punabi ja laboriarstide poolt on spetsiaalselt koostatud Pikema sõpruse tervisekontrolli pakett meestele vanuses kuni 35 ja 35+. Üheks vereprooviks, millega mees saab teada ca 10 tervisenäitajat, ei pea olema söömata-joomata. Testi tulemused jõuavad koos selgitustega portaali digilugu.ee.