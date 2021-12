Paljud keskealised on leppinud, et kehale kogunevast polstrist on aastatega üha raskem, kui mitte võimatu lahti saada. Tartus elav lasteaiaõpetaja Piret Arendi (54) tõestab aga vastupidist – nooruses on ta pidanud end kehakaalu nimel palju rohkem piitsutama kui nüüd, mil kaotas kergesti 11 üleliigset kilo.