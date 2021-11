Marko Pomerants: Telekat saab järelvaadata, õue tagantjärele minna ei saa

57-aastasena loodab Marko, et minna on veel palju: „Allkirjastasin Eesti nimel Pariisi kliimaleppe ja tahan näha, milline näeb maailm välja sajandi keskpaigaks.“ Tal on tore pere ja lapselapsedki kasvamas ning tunneb, et elu on aktiivset osalemist väärt.

Et vaim oleks ikka virge

„Järjest rohkem räägitakse me elus vaimse tervise tähtsusest ja et just koroonaviiruse periood on inimestele pingeid juurde toonud,“ rääkis Marko, kelle sõnul tema enda peres pole COVID-19 vaimset stressi tekitanud. Ei tohi kaasa minna kogu kurjusega, mis maailmas saadaval on.