Rain Vääna Pikema Sõpruse Päevast: Tervisekontroll pole ainult juhilubade pikendamiseks

Ei taha olla 20 aastat haige

„Kuna Eesti mehe oodatav eluiga peaks olema ligikaudu 74 aastat ning tervena elatud aeg on 54 aastat, siis sisuliselt 20 aastat elame haigena,“ tõdes Rain taas numbritele toetudes. „Sain aru, et kui midagi ette võtta, siis on võimalik seda tervena elatud aega oluliselt pikendada ja tegelikult kogu eluiga pikendada.“ Mees tõdes, et kõige tähtsam mõõdik on ikkagi tervena elatud elu, mitte vireletud aastad.

Reaalsus oli see, et ükski mees Raini sõpruskonnast ei käinud regulaarselt tervisekontrollis, vaid pigem võib-olla üks kord viie aasta jooksul ja siis ka autojuhilube pikendamas. Midagi pidi ruttu ette võtma. „Väga suur probleem Eestis ongi see, et mehed 18.-40. eluaastani lihtsalt ei teadvusta üldse endale sellist asja nagu tervis,“ nentis Rain. „Just tuli statistika välja, mis näitas, et 72% üle 40-aastaseid mehi on ülekaalulised – ei saa ju eeldada, et nad seejuures on väga terviseteadlikud.“

Niisiis alustas ta alguses sõprade ringis Pikema Sõpruse Päeva sarnase ettevõtmisega, millest kasvas välja üleriigiline, iga-aastane novembrikuine meeste tervise projekt. Nüüdsest on ta otsustanud teha kõik selleks, et olla terve: „Tean, mismoodi on haige olla – mulle ei meeldi see.“

Motiveerimise raske kunst

Esimesel aastal õnnestus Rainil kaasata kaheksa sõpra, kellest ka enamus algul kaalus, kas osaleda või mitte. Pooled olid pigem usalduse peal nõus: „Okei, lähme siis vaatame, mis lolluse sa oled välja mõelnud.“ Nüüdseks käiakse igal aastal tervist kontrollimas ja mõnusalt aega veetmas juba seitsmeteistkümnekesi.