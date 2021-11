Uneprobleemid – mis aitaks korralikult välja puhata?

Palju on neid, kes on kaotanud töö ning ka neid inimesi, kelle töökoormus on märkimisväärselt suurenenud. Keerulisemaks on läinud ka õpilastel, kelle elurütm on samuti täielikult muutunud.

Stressi on võimalik ennetada ja leevendada hoolitsedes oma tervise ja heaolu eest. Väga oluline on liikumine, värskes õhus viibimine, tasakaalustatud toitumine ning piisav uni. Tihtipeale võib stressirohke periood tulla segama neid olulisi tegevusi, kuid olles järjekindel ning leides aega oma füüsilise ja vaimse tervise turgutamiseks, on võimalik stress seljatada. Hoides organismi vitaalsena ja puhanuna, on terve nii keha kui meel.

Magades aju puhastub – inimene unustab eelmise päeva mured ning kohustused.

Unepuudus võib avalduda järgnevas:

immuunsüsteemi nõrgenemine;

stressi talumisvõime alanemine;

kehatemperatuuri alanemine;

unisus, keskendumisvõime halvenemine;

täpsete ja koordineeritud liigutuste sooritamisvõime alanemine;

mälu- ja kognitiivsete funktsioonide halvenemine;

vaimse töövõime (nt õppimisvõime) vähenemine;

kestva unetuse korral tekivad kuulmis- ja nägemishallutsinatsioonid ("REM-uni" ärkvelolekus);

"mikrouni" päevasel ajal: lühikesed uneepisoodid, mida alati subjektiivselt ei tajuta.

Õnneks on und võimalik tekitada tarbides erinevaid ekstrakte ja ühendeid. Õigetes kontsentratsioonides ja kombinatsioonides võivad need keha juba poole tunniga uneks ette valmistada. Mis on hea une retseptis?

Melatoniin lühendab uinumiseks kuluvat aega ning kergendab ajavööndivahetuse väsimusega seotud subjektiivseid kaebusi.

L-teaniin on aminohape, mida leidub ka näiteks teelehtedes, see aitab säilitada lõõgastust ning und.

L-trüptofaan on samuti aminohape, mis osaleb serotoniini sünteesis. Serotoniin on vajalik emotsionaalse tasakaalu ja rahulikkuse säilitamiseks. L-trüptofaan aitab lõõgastuda, toetab vaimset heaolu ning säilitada tervislikku und.

Magneesium koos vitamiin B6-ga aitab vähendada väsimust ja kurnatust, lisaks aitab magneesium kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele.