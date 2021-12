Terviseuudised | Varsti vajab prille iga teine inimene

Ükski varasem generatsioon pole kasvanud üles nagu praegune – ekraani külge naelutatuna. Selle kõiki mõjusid on raske ennustada, aga üks on juba selge: tulevikus on silmaarstidel ja prillitootjatel palju rohkem tööd.