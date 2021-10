Päeval taipab inimene suukuivustunde peale juua, öösel peab aga olukord eriti hulluks minema, et inimene ärkab ja suud niisutama läheb. Uni on sellega muidugi rikutud ja see soodustab omakorda suukuivust. Tuntum haigus, mille kartuses inimesed suukuivuse tõttu aga arsti poole pöörduvad, on diabeet ehk suhkruhaigus.

Kui silmad on hinge peegel, siis sülg on meie tervise peegel. Süljel on organismis väga tähtis roll: niisutab suud, pidurdab kaariese teket, kaitseb meid bakterite eest, võimaldab toidu neelamist ja seedimist, aitab rääkida ning pakub häid võimalusi haiguste varajaseks avastamiseks. Kuigi näiteks halb hingeõhk ise pole tervisele ohtlik, vaid pigem märguanne terviseprobleemist, segab see oluliselt otsesuhtlust teiste inimestega. Arvatakse, et üksildus ja vähene otsesuhtlus on sama suur terviseprobleem kui südamehaigused ning need on omavahel ka seotud. Ja kuidas sa ütled teisele inimesele, et tal tuleb suust ebameeldivat lõhna? Keeruline, eks ole?