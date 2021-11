“Ma alles õpin, kuidas nõrk olla.”

“Kas just nii pöörasel kujul, aga sellist elu ma üldiselt tahtsingi,” sõnab teletoimetaja, saatejuht ja Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso (37). Ta on selgeks saanud, et ei pea üritama kõigega, veri ninast väljas, ise hakkama saada, ja et julgus nõrk olla on hoopis tugevus.

Kristina Traks