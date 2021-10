REVIV tervisekliinikuga jõuab Eestisse teaduspõhine heaolumeditsiin

Tema jaoks on sarnane teema n-ö akude laadimine suvisel perioodil: „Tegelikkuses ei tea keegi, kui palju päikese käes viibida ja milliseid marju rohkem süüa, et talv ei osutuks kurnavaks. Kokkuvõtvalt võime valida oma toidulauale mahetooteid, süüa suvel suurtes kogustes erinevaid saadusi, kuid me ei tea, mida meie organism nendest toodetest omandab, kas valitud toidulaud on organismile piisav ja kui pikalt kogutud reserve jätkub. Praktikas oleme kõik kogenud, et sama kiiresti, kui ununeb suvi, kahanevad meie poolt kogutud reservid ja kurnatus võtab peagi võimust.“

„Olles kuulnud, et Tallinnas avatakse preventiivse meditsiiniga tegelev tervisekliinik, kus osutatakse IV-teraapiat, hakkasin lihtsalt huvist selle vastu lugema, et mis see siis täpselt endast kujutab ja miks see kasulik on,“ kõneleb Helena Purga (42) esimesest kohtumisest REVIV tervisekliinikuga ja jätkab: „Toidulisandite maailmas, mis on suur äri, ei suuda ega taha ma palju aega kulutada. Eks see ole tingitud ka varasemalt enda peal kogetust: sa sööd pikalt teatud kiidetud toidulisandeid, kuid väga suurt kasutegurit kokkuvõttes neis ei näe. Ilmselt on ka küsimus selles, kas ja mida üldse minu organism sealt omastab ja mis kujul aine sissesöödavas kapslis üldse esineb. Tegelikkuses ei tea ma ka seda, mida toidulisandid tegelikult sisaldavad. On ju tehtud maailmas uuringuid, mis ütlevad, et väga paljud toidulisandid ei vasta sellele, mis pakendile märgitud on. See on nagu mõne vorstiga: ostad teadmises, et seal on koostisainena sees 90–100% liha, tegelikkuses on paljudel juhtudel tegemist mingi vorstilaadse tootega, kus lihasisaldus võib olla vaid 30%.“