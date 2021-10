TERVIS PLUSSI ARHIIVIST | Johann Urb: kui sul on materiaalselt kõik olemas, aga sa ei oska õnnelik olla, pole sel väärtust

Eestis filmivõtetel viibinud Johanni ja tema abikaasa Emmaga lugu tegemas käinud ajakirjanik Kadri Kütt ütles toimetusse tagasi jõudes esimese tundepuhangu ajel, kuivõrd lahedate ja kompleksivabade inimestega on tegemist. Johanni ja Rachel Emmat pildistanud fotograafi Aivar Kullamaa kiitis fotosessiooni ladusat kulgu ja nauditavat koostööd, sest nii Johann, kui ka Racel Emma on mõlemad teeninud leiba elukutseliste modellidena.

Taustaks: Johann Urbi isa on Tarmo Urb, kelle juurde elama USA-sse kolis Johann, kui oli 16-aastane. Tarmo Urb on indiaani vaimsete eneseotsingute süvitsi uurija.

Eesti popkultuuri on Tarmo koos oma venna Toomasega jätnud jälje 1980ndate keskpaigas loodud lauluga "Musta pori näkku", mille sõnad on kirjutanud Eno Raud. Samadele sõnadele tehtud laulu küttis kuumaks 2010ndal aastal Lenna koos Mihkel Rauaga, kelle isa on sõnade autor.

Siinokohal on tegemist Johann Urbi esimese pika usutlusega Eesti ajakirjandusele, millele lisab väärtust see, et vahekommentaare jagab ka abikaasa Rachel Emma.