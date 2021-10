KUULA SAADET | Uus kodumaine trenniriiete bränd teeb lõpu ebamugavusele

Uue brändi loomine sai alguse isiklikust vajadusest. „Hakkasin ise otsima trenniriideid, mis mulle sobiksid ja meeldiksid. Mul oli küll endal selleks hetkeks juba garderoobis väga palju trenniriideid, aga otsest lemmikut mul tekkinud ei olnud. Osa olid sellised, mis vajusid kogu aeg alla, teised olid imeliku värvli kõrgusega, osale tekkisid higiplekid, paljud paistsid tagumiku pealt läbi. Nii tekkiski mõte, et äkki peaks edasimüümisega tegelema hakkama või siis tegema täiesti enda brändi, kus ma saaks kõik need endale meeldivad ja vajalikud omadused ühte panna, neid ise intensiivselt testida ja anda läbi e-poe võimaluse ka teistele naistele, kellel on sama mure, need endale soetada,” ütleb Marleen.

„Ilmselt see ongi Shakeni võlu, et need on reaalselt testitud. Kohe kui selga panen, siis saan aru, kui hästi need mulle sobivad. Lisaks, need on ju nii ilusad,” kiidab üks Shakeni brändi fänne, tantsutreener ja õpetaja Regina Teino.