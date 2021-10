Millal algab vanadus?

Satun Thbilisi lennukis istuma grusiinist naise kõrvale, kes on minust vahest 15 aastat vanem. Lobiseme. Mul on seljas neoonroheline topp ja oranžid püksid, millel on samasugused neoonrohelised triibud külgedel. “No aga sa oled noor,” kommenteerib grusiinlanna. Mina: “Ma nii väga noor ka enam ei ole – 32 ja mul on laps.”

Heidit Kaio