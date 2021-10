Tervis + tahtejõud: kaal ja kaalikad

Ma olen palju mõelnud sellele, et aedviljad on looduse viis õpetada inimestele midagi nende ise­loomu kohta, aga viga, miks me õppust ei taha võtta, saab alguse juba piiblist, kus madu ahvatleb paradiisiaias Eevat pattu langema õunaga.

Sass Henno