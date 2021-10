Kardad kukkuda? Treeni kerelihaseid!

Pärast 50. eluaastat hakkab lihasmass hoogsalt vähenema ja jõutrenn on siis eriti oluline. Tähtsaim on hoida tugevana kehatüvelihased – need aitavad vältida kukkumist, säästavad vaevustest ja säilitavad kauni rühi.

Eveli Makko