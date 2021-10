Kui vanus pole kõigest number

Vanusest rääkides korratakse sageli, et see on ainult number. Tõepoolest on palju olulisem hoopis enesetunne. Leidub siiski näitaja, millele võiks tähelepanu pöörata – meie organismi vanus. Just bioloogiliselt võime olla palju vanemad, kui passis kirjas. Õnneks saab selle vastu üht-teist ette võtta.

Ene Veiksaar