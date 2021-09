Mida igaüks peaks teadma valuvaigistitest ja mis on suured vead, mida inimesed nende tarvitamisel teevad

Kui valutab, kipume haarama sellise tableti järele, mida naabrinaine on soovitanud või millest lähedane abi saanud. “See on valuvaigisti valikul üks sagedasematest vigadest,” nendib Rae apteegi proviisor-juhataja Triinu Entsik-Grünberg.



Teeme selgeks, mis on eri tüüpi valuvaigistite ülesanded, erinevused manustamisel, kuidas vältida üleannustamist ja milliseid koostoimete ohtusid peab teadma.