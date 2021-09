TERVISEUUDISED | Ekstreemne dieet võib panna vohama ohtlikud bakterid

USA teadlaste katsest ülekaaluliste naistega selgus, et ekstreemselt väikese kalorsusega dieeti pidanud ehk päevas vaid 800 kilokalorit saanud katseosalised kaotasid küll kaalu, kuid nende soolestikus toimusid ka olulised muutused: vähenes nii bakterikoosluse mitmekesisus kui ka bakterite arvukus.

Tõsise kaloridefitsiidi tagajärjel häirub rasvade ainevahetus, soolestik ei suuda enam organismis alati leiduvat C. difficile bakterit kontrolli all hoida ja see hakkab vohama. Sama bakteri hulk võib kasvada suureks ka antibiootikume kasutades, mistõttu võib tekkida raskesti ravitav ja vahel koguni surma põhjustav seisund.