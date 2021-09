Vabakutselise nõustaja ja koolitajana tegutsev Tiina Saar-Veelmaa on uurinud töö­õnnega seonduvat 20 aastat. Selle aja jooksul on töötamise viisid ühiskonnas tunduvalt muutunud. Meil on nüüd kaugtöö ja kodukontor, piirid töö ja eraelu vahel hägused ning klassikalise karjääriredeli asemel eneseteostuseks hulk teistsuguseid võimalusi. Tööõnne tuumaks peab Saar-Veelmaa tunnet, et tööst jääb mingisugune jälg, tehtav läheb teistele korda ja ollakse vabad otsustama, kuidas tööd teha.

Töö kui kohustusega seonduvasse suhtutakse sageli pigem negatiivselt. Kuidas siis tööõnne kogeda?

Milline on tööõnne valem? Kui oluline on selles valemis suur palk?

Kuidas me tulevikus töötame ja kas klassikaline karjääri­redel kaob?

Neile ja mitmetele teistele olulistele küsimustele saad vastused juba artiklist.