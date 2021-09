Azeta e-apteek raputab madalate hindadega Eesti ravimiturgu

Paljud kergemad viirus- ja külmetushaigused, valud ning muud tervisehädad on üldiselt ravitavad käsimüügiravimitega, mille abil enda enesetunne paremaks muuta. Kuna Azeta missioon on pakkuda väga madalaid hindu, siis saab nende e-apteegist tellida kodus vajalikud apteegikaubad soodsamalt kui teistest apteekidest. Näiteks leiad nende e-apteegist parima hinnaga valuvaigisti Ibumetin 400 mg N10 (toimeaine: ibuprofeen, näidustus: nõrk kuni mõõdukas valu, düsmenorröa, palavik) hinnaga vaid 1 euro (hind 1. septembri seisuga).

Azeta e-apteegist tellides on kliendil alati võimalus konsulteerida apteekriga, et kõikidele muredele lahendus leida.

Apteegi juhataja Aleksei Gladsteini sõnul on konsulteerimisvõimalus kriitilise tähtsusega: „See, et klient saab alati nõu küsida, on õigete ravimite ja toidulisandite leidmisel väga oluline. Nii saame aidata leida parima võimaliku lahenduse kergematele terviseprobleemidele ning asjakohaseid soovitusi jagada.“