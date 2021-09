Regulaarne investeering tervena elatud aastatesse

Ensüüm gammaglutamüüli transferaas (GGT), mille kõrgenenud väärtuste põhjused tulenevad valdavalt maksast ning esinevad maksa ja sapiteede haiguste korral. See on ka üks analüüsidest, mis näitab, kas alkoholi tarbimisega oled maksale liiga teinud. GGT tulemuse tõus võib esineda ka pankreatiidi, maksa ja kõhunäärme kasvajate puhul.

Elu jooksul viime me oma organismi erineval hulgal aineid, mida meditsiinilise terminoloogia kohaselt nimetatakse mürkideks (nt ravimid, alkohol). Kõik need ühendid läbivad meie suurimat siseorganit maksa, mis muudab need Sinu keha jaoks vähemal või suuremal määral ohutuks. Maksa tervisega seostatakse ca 200 haigust. Kaks analüüsi, millega võiks oma maksa seisundit kontrollida: Ensüüm alaniini aminotransferaas (ALAT), mille tõus viitab erinevate maksahaiguste, ülekaalulisuse, alkoholismi, teatud ravimite tarvitamise, tõsiste põletuste, skeletilihaste kahjustuse ja tugevale füüsilisele koormusele.

Kolesteroolid ( üld, HDL- ja LDL-kolesterool) ning triglütseriidid. Kõrge kolesterool, olgu see pärilik või elustiilist, on meeste seas sagedaste südame-veresoonkonna haiguste riskifaktoriks (nt ateroskleroos ehk veresoonte lupjumine, südamelihase infarkt jmt). HDL ehk hea ja LDL ehk halb kolesterool ning triglütseriidid osalevad kolesterooli taseme reguleerimisel ning aitavad arstil hinnata südame-veresoonkonna seisundit ja haiguste tekke riski. C-reaktiivne valk (CRP) on põletikunäitaja, mis koos kolesteroolide tulemustega on heaks südame-veresoonkonna haiguste riski ja varjatud põletike hindamisel. Sportlastel aitab see analüüs tuvastada lihaspõletikke.

Vitamiinidest räägitakse palju ja põhjendatult, sest nad osalevad paljudes meie organismi normaalse talitluse protsessides. Vitamiin D on kõigile tuntud ja selle rolli immuunsüsteemi toimimises ei tohiks alahinnata. Samuti aitab see tagada terved luud ja lihastöö ning koordinatsiooni. Üheks olulisemaks vitamiiniks on veel ka vitamiin B12 (kobalamiin), mis on oluline keskendumiseks, mõjutab närvilisust ja õpivõimet. Selle defitsiit võib olla põhjustatud vähesest sisaldusest toidus (taimetoitlased), maohaigustest, muutustest soole mikroflooras, laiussi nakkusest organismis jm. Folaat on B-grupi vitamiin, mille piisav tase organismis soodustab karvakasvu, vähendab kiilaspäisust, südame-veresoonkonna haiguste riski ja suurendab elujõuliste seemnerakkude (spermatosoidide) hulka.

Aastate lisandudes tuleb paraku terviseriske juurde. Suureneb nt neeruhaiguste risk. Neerude seisundi kontrollimiseks sobib just kreatiniini analüüs. Samas näitab see ka valkude liigtarbimist ja sellega neerude koormamist, mis ohustab valgulisandeid tarbivaid sportivaid mehi.

Eelmise analüüsiga on tihedalt seotud ka järgmine. Kusihappe analüüs on soovitatav, kui esinevad korduvad teravad valuhood erinevates liigestes. Selline valu võib viidata haigusele nimega podagra, mis on tingitud kusihappe ainevahetushäirest. Tihtipeale põevad antud tõbe keskealised, ülekaalulised ja väheste liikumisharjumustega mehed. Analüüs on samuti soovitatav neeruhäirete põhjuste väljaselgitamiseks ja ravi jälgimiseks. Podagra on sageli seotud neeruhaigusega ja vastupidi. Kusihappe suur sisaldus uriinis loob soodsa aluse neerukivitõve tekkeks.

Noorematel meestel esineb oluliselt harvem probleeme sugulise aktiivsuse ja sagenenud urineerimisega, kui 35+ meestel. Viimased kaks analüüsi võivad aidata põhjusteni jõuda.

Testosteroon on peamine meessuguhormoon. See mõjutab spermatosoidide kasvu ja arengut, eesnäärme talitlust, sekundaarsete sugutunnuste arengut ja potentsi, samuti lihasmassi ja -jõudlust. Madalad väärtused esinevad meestel hüpogonadismi, alkoholismi, raske füüsilise koormuse, mõnede ravimite tarvitamise või östrogeenteraapia tõttu. Kõrged väärtused esinevad tavaliselt koos hormoonsüsteemi erinevate häiretega.

PSA ehk eesnäärme vähi riski saab samuti hinnata vereanalüüsi põhjal! Sõltuvalt tulemusest võiks seda näitajat kontrollida 1-4 aasta tagant). See aitab avastada meeste seas üht enamlevinud kasvajat selle varajases staadiumis.

Tervisekontroll ei asenda tervislikke eluviise ega välista haiguste väljakujunemist, kuid vereanalüüsid on tõhusaks tööriistaks arstidele ja eelkõige mehele endale, et tervena elatud aastaid võiks olla rohkem. SYNLABi laboriarstid on eesti meeste tervisele mõeldes pannud kokku põhjaliku vereanalüüside paketi Mehe tervisekontroll. Tulemuste paremaks mõistmiseks soovitab dr Jüri Laasik võtta lisaks ka laboriarsti konsultatsiooni, mille käigus selgitab arst Sinu tulemusi, vajadusel soovitab lisaanalüüse või muudatusi elustiilis.