Toit ja alkohol – millal sõbrad, millal vaenlased? Milliste koosmõjudega tuleks arvestada

Paratamatult puutume alkoholi tarvitamisel kokku paljude väärarusaamadega. Heidame pilgu mõnele neist. „Naiste hulgas pole klaasike veini või kaks päeva lõpetuseks midagi haruldast. Seejuures on huvitav, et mõeldakse justkui teadlikult: alkoholist saadavad kilokalorid teevad mind paksemaks, ma siis ei söö! Ehk asendatakse õhtusöök alkoholiga. Mõistagi jääb keha siis osast vajalikest toitainetest ilma, rääkimata alkoholi enda kahjulikust mõjust. Päevane maksimaalne alkoholi kogus naistele võiks piirduda 120 ml veiniga ning hea oleks jätta nädalasse vähemalt kolm alkoholivaba päeva,“ rõhutab toitumisekspert.

Päris absurdseks võib aga liigitada müüdi „alkohol koos energiajoogiga varjab joovet ning vähendab alkoholisisaldust väljahingatavas õhus ja veres.“ Pitsi muigab, kui paluda too eksiarvamus kummutada, ent ei imesta. „Oleme ka ise seda uuringutes küsinud ning loengutel õpilastelt uurinud. Tõepoolest, üsna suur hulk inimesi arvab, et energiajoogid vähendavad alkoholi hulka nii väljahingatavas õhus kui veres. Seda müüti soodustab ekslik mulje ja vähene teadlikkus. Tegelikult ei saa kofeiin kuidagi alkoholile kriipsu peale tõmmata.“

Kuna alkohol on depressant ja kofeiin stimulaator, võivadki risti vastupidised toimed omavahel põkkudes tekitada kirjeldatud (d)efekti. „Tegemist on alkoholi pärssiva mõju maskeerimisega. Inimene tunneb end erksana ja arvab, et võib minna autorooli, ujuma, kuhu iganes. Tegelikult on ta endselt alkoholi mõju all, tema reaktsioonid on aeglasemad,“ toonitab Pitsi ohtlikku mõju.