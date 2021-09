Eksperdid selgitavad, mis on porno vaatamisega liialdamise kahjustavad mõjud ja kuidas kujuneb sõltuvus

Tuntud suhtenõustaja Esther Perel rõhutab, et nii naise kui ka mehe seksuaalsus sõltub tegelikult hingeelust, mis ei põhine ainult bioloogilistel tungidel, ning seks, soorollid ja identiteet on tihedalt seotud. Kui mees ei pea endast eriti lugu või kui teda kimbutavad masendus, ärevus ja ebakindlus, siis mõjutab see otsejoones ka seda, kuidas ta ennast seksuaalselt tunneb. Pornoajakirjade potentsiravimite reklaamid ei ole seal mitte ainult küpses eas härrade järeleaitamiseks, vaid seda vajavad väidetavalt ka sooritus­ärevuses või netipornoga ülestimuleeritud noored mehed. Perel leiab, et maa­ilmas, kus mehed saavad vastukäivaid teateid selle kohta, kes nad on või peaksid olema, võivad nad lähedussuhtele hakata eelistama pornot, tasulist seksi või anonüümseid juhusuhteid. Pornoleheküljed on justkui virtuaalsed supermarketid ja lõputud seksuaalobjektide haaremid, mis muudavad ihaldusega seotud ajuosa hüperaktiivseks.