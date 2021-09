Võimuvõitlus paarisuhtes pole midagi erilist ning enamikul paaridel on mingil teemal ja mingis suhteetapis asjadest erinev arusaamine. Kehvasti on aga siis, kui kogu ühine olemine taandubki küsimusele, kes on pealik ja kuidas teist endale allutada.

Miks tekib võimuvõitlus, rängad tülid ja ebavõrdsus suhetes ning millest on armastuse taastamisel abi, räägib psühholoog Liis Müürsepp. Mis juhtus Andrese ja Heli ning Kairi ja Henriga loe edasi juba artiklist.