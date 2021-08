Müüdid ja tegelikkus: kas COVID vaktsiin kahjustab naiste viljakust?

1. Vaktsiin või sellele järgnev immuunvastus ründab platsentat

Taust: Müüt, et COVID vaktsiin kahjustab platsentat, oli üks esimesi, mis laiemalt liikvele läks. Selle väite taga on endine teadlane nimega Michael Yeadon, kes koos kaaslastega allkirjastas palvekirja COVID vaktsiini katsetuste peatamiseks, kuna väidetavalt kahjustab see viljakust. Väitele lisas kaalu tõsiasi, et Yeadon’i endine tööandja oli vaktsiinitootja Pfizer. Nende taotlus põhines väitel, et koroonaviiruse SARS-CoV-2 ogavalk on sarnane platsentas esinevale valgule süntsütiin-1 (syncytin-1) ja seega võib viirusevastane immuunreaktsioon kahjustada ka platsentat ning olla raseduse seisukohast kahjulik.

Tegelikkus: Süntsütiin-1 valk koosneb 538 aminohappe järjestusest, millest SARS-CoV-2 ogavalguga on ühine vaid kaks kahest aminohappest koosnevat järjestust. [TL1] Arvestades, et kõik valgud koosnevad 20 aminohappe erinevatest kombinatsioonidest, pole eriti üllatav, et tekivad erineva pikkusega lõigud, mis erinevate valkude vahel kattuvad. Seega saab öelda, et süntsütiin-1 ja SARS-CoV-2 ogavalk pole omavahel sarnasemad, kui ükskõik millised kaks suvalist valku ning see vähene sarnasus ei ole piisav, et tekitada immunoloogilisi ristreaktsioone, mida on kinnitanud ka erinevad uuringud.

2. Vaktsiin põhjustab raseduse katkemist

Taust: Eelmise müüdiga haakub tihedalt ka väide, et vaktsineerimine põhjustab raseduse katkemist. Ka see argument tundub esmapilgul tõsiseltvõetav, kuna väidetavalt põhineb see vaktsiini kõrvaltoimetest raporteerimise süsteemidele - VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) USAs ja MHRA (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency) Suurbritannias - teatatud raseduskatkemistest.