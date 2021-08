Mõttetreener Helina Mägi sõnul võib unistamist ja unistuse teoks tegemist käsitada loomisprotsessina, millel on kolm faasi: mõtled asja enda jaoks välja, sul tekib sellega seotus ja sa hakkad tegutsema. Kindlasti on unistamine ja ideedega mängimine eeldus, et üldse mingeid eesmärke võiks seada. Unistamata ju ei teagi, milline idee sümpaatne tundub. “Unistust luues tahame, et homme oleks midagi teisiti kui täna ehk midagi on muutunud. “Samas jäädakse väga tihti unistuse algfaasi ehk mõttest asi edasi ei lähe. Sellel on palju erinevaid põhjusi.”