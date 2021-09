Vastumeelne töö toob tervisehädad

Tänapäeva inimene peab elu jooksul rohkem ameteid kui Hunt Kriimsilm ning see on psühholoogi ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa sõnul igati normaalne. “Tööõnn võrdub tervisega. Ebarahuldava töö halb mõju on kolossaalne ja sellepärast tasub alati püüelda selle poole, et olla tööd tehes rahul ja õnnelik.”