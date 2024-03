Nähtamatu oht tervisele: mis liiki hallitusseeni kodudes esineb, mis neist on kõige ohtlikumad ja mis tervisehädasid need põhjustavad?

Hallitusseentega saastumist võib leida aeg-ajalt igast majapidamisest. Soodsaimad tingimused hallituse tekkeks on kohtades, mis on pidevalt niisked või märjad või saanud veekahjustusi. „Kõige sagedamini esinevad hallitusseened akende ümbruses, välisseintel, pesuruumide plaadivuukides, silikoontihenditel, mööblitagustel pindadel ja keldris olevatel pabermaterjalidel,” loetleb teadlane. „Hallitusseened võivad elada ka konstruktsioonide sees, kus nende avastamine ja neist vabanemine on keeruline.”