Hallitus – nähtamatu oht, mis tõsiselt kahjustab tervist. Kindel-kindel, et sinu kodu on hallituse vaba?

Hallitusest eluruumis annavad märku mustad, rohekad või kollased täpid või laigud. Ohumärk on ka kopituslõhn. „Hallitusseente areng kasvukeskkonnaks sobivates tingimustes võib olla väga kiire ja vaid mõne päevaga valmib tuhandeid eoseid, mis vabanevad ümbritsevasse õhku,” sõnab mükoloog Jane Oja.

Hallitusseentega saastumist võib leida aeg-ajalt igast majapidamisest. Soodsaimad tingimused hallituse tekkeks on kohtades, mis on pidevalt niisked või märjad või saanud veekahjustusi. „Kõige sagedamini esinevad hallitusseened akende ümbruses, välisseintel, pesuruumide plaadivuukides, silikoontihenditel, mööblitagustel pindadel ja keldris olevatel pabermaterjalidel,” loetleb teadlane. „Hallitusseened võivad elada ka konstruktsioonide sees, kus nende avastamine ja neist vabanemine on keeruline.”

