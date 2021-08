Taekwondo-treener: võitluskunstid toovad sisemise rahu, hüperaktiivsed ja riiakad lapsedki muutuvad trennis viisakaks

"Unistada tuleb suurelt!" on Badr veendunud. "Eestisse tulles alustasin ma Sauel esmalt 16-17 taekwondo õpilasega, kuid praegu treenib klubis juba 150 last ja täiskasvanut." Peale võitlusspordi tuksub tema süda ka kokakunstile ja lähiajal avab mees koos äripartneriga oma esimese toidukoha. "Ma üritan alati hobisid tööga ühendada ja kirge teistega jagada," naerab ta.

Taekwondo'ga alustas Badr viieaastaselt, kui tema vanemad soovisid aktiivse lapse energia õigesse suunda pöörata ja talle huvitava hobi leida. Poiss osutus andekaks, võitles endale juba 14aastaselt musta vöö ja tuli korduvalt Maroko meistriks.

Badr räägib, et taekwondo värviliste vööde süsteem aitab motiveerida. "Kui lapsed tajuvad, et iga järgmine värv seostub saavutusega, teeb see neid väga õnnelikuks. Saavutused jäävad mällu." Sama kehtib ülejäänud elus. "Räägin alati oma õpilastele: kui sa spordis korraks kukud, pead sa püsti tõusma ja uuesti üritama, mitte alla andma," rõhutab ta. "Võitluskunstis oleme me sõdalased ja sõdalased ei anna iial alla. Ka elus kohtud sa takistuste ja raskustega. Kui püüad mõista ja õppida, kuidas toime tulla ja oma painete all edasi töötada, jõuad ka poodiumile. Nii lihtne see ongi!"

Need põhimõtted on ka talle endale edu toonud.

Kuidas Badri trennid inimesest tema parima versiooni vormivad ja millist kõrgelennulist karjääri tegi ta enne Eestisse kolimist? Kuidas Badrist sirgus kirglik kokakunsti austaja ning millist üdini eestlaslikku ala ta naudib? Loe inspireerivat lugu sellest tegusast inimesest edasi juba artiklist.