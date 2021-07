Enesearengufestivalil Hea Elu jagavad tarkusi Vishen Lakhiani, Mihkel Raud, Epp Kärsin ja paljud teised

Meelemürkideta festival, kust ammutada häid ideid

Edu Akadeemiaga on Tokko aastaid korraldanud erinevaid sündmusi ja inimeste elusid ühel või teisel moel paremaks aidanud muuta. Sel aastal jõuti aga selleni, et kui sügisel ja talvel midagi enam teha ei saa, siis tuleb suvel teha – nii sündiski Enesearengufestival Hea Elu, mis toimub Haapsalu Piiskopilinnuse hoovis.

Nii saab lisaks enesearengule nautida vaba õhku, mõnusat Eesti loodust ja samal ajal saab ka väärt teadmisi ning suhelda sarnaselt mõtlevate inimestega.

Suures pildis on festivalil kolm erinevat teemat: vaimne tervis, suhted ja kirg ehk kutsumus. Nende teemadega astuvad üles Mihkel Raud, Epp Kärsin, Inga Lunge ja mitmed esinejad veel, kes oma teadmisi jagavad. Õhtu lõpuks on mõnus olemine, kus Liisi Koikson teeb väikse kontserdi ja toimub ka ekstaatiline tants. Kusjuures üritus on alkoholivaba ja alkoholi joomist ei propageerita. “Suvine üritustekalender on sündmuseid täis, aga tihtipeale on seal palju joobes inimesi, kära ja ehk isegi kahtluseid. Hea Elu festivalil seda ei ole,” kinnitab ta.

Tokko sõnab, et oodatud on eelkõige inimesed, kes tahavad suhelda teistega, kes soovivad samuti elus edasi pürgida ning ühes või teises eluvaldkonnas midagi paremaks muuta.

Õpitud oskused tasub alati ellu rakendada, muidu on neist vähe kasu

Tokko rõõmustab, et inimesi, kes saavad aru, et midagi elus tasub muuta, on väga palju ning huvilisi tuleb juurde. See on hea, sest tihtilugu hakkavad inimesed end arendama alles siis, kui tervis on juba korrast ära, suhe on läinud katki või on käinud finantsiliselt ära suur pauk. Tegelikult on mõistlik seda olukorda ennetada.

Viimasel ajal on süvenenud eriti vaimse tervise probleemid. Seega on Tokko võtnud eesmärgiks festivalil jagada nõuandeid, mida ette võtta, et seda hoida.

Kui probleemid on sügavad, tasub pöörduda muidugi spetsialisti poole, ent festivalilt saab ikka nõuandeid ja nippe. Niisama kuulamisest pole aga Tokko sõnul kasu – õpitu tasuks kindlasti ellu rakendada.