Valulik menstruatsioon ehk düsmenorröa esineb väga suurel hulgal viljakas eas naistest mõjutades märkimisväärselt igapäevaelu ja enesetunnet. Raskematel juhtudel võib see mitmeks päevaks halvata töövõime ja sotsiaalse elu, kui tavapärasele kõhuvalule lisanduvad sellised "toredused" nagu kõhulahtisus, krambid, peavalu, väsimus, külmavärinad, iiveldus ja seljavalu. Ka võivad meeleolu kõikumisest ja kehvast enesetundest olla tugevalt mõjutatud suhted kaasinimestega. Sageli on see üks terviseprobleeme, miks puudutakse koolist ja võetakse haiguspäevi töölt. Kuigi menstruatsioon on sobiv hetk võtmaks kord kuus aeg maha, säästa oma energiat ja keskenduda enese heaolule, on seda võimalik teha ka valuvabalt.

Mida teha ja mida mitte, et päevad poleks piinapäevad, saad tead juba artiklist.