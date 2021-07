Enesearengufestivalil esinev pereterapeut Raivo Ilmsalu: iga inimene pingutab isikliku enesearengu ja suhete arenguga omal moel

Ta rõhutab, et kõik valikud on õiged, sest ei ole keskmist või õigemat inimest. On inimesed oma arenguastmel ja on suhted oma arenguastmel. Nii enda kui ka suhte arenguastme muutuse eest vastutab inimene, kes muutust soovib.

Ta on kindel, et iga inimene pingutab isikliku enesearengu ja suhete arenguga omal moel. Ja kui ta omal moel pingutab, siis ta on ise ka vastutav selle eest, kas see on tema jaoks sobiv areng või arengumuster.