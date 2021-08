Sale suvelemmik

Suvikõrvits on üks neid vilju, mis kasvab imetlusväärse kiirusega – soodsate olude korral lausa tundidega. Seega võid suvikõrvitsaroogi oma menüüsse nüüd päevast päeva sättida. Parimad just tillukeste ja saledatena, ei lase need kalorivaesed viljad ka sööja figuuril käest minna.