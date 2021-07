Enesearengufestivalil Hea Elu esineb Mihkel Raud

Teiste hulgas astub esinejana üles Mihkel Raud, kes räägib festivalil suhetest, millest jutustab ka tema uusim raamat “Võtku mind homme või saatan.” Raud sõnab, et publiku ees suhetest rääkimine aitab tal seda teemat ka enda jaoks läbi mõelda, eriti kui publiku seast küsitakse, kuidas ta mingis olukorras käituks või arvaks.

Ta sõnab, et suures plaanis on terve suhte saladus on see, et me ei saa ette kujutada, et oleme võimelised tegema kedagi õnnelikuks – isikliku õnne eest saab inimene ainult ise vastutada ja seda kellegi teise õlule veeretada ei saa. “Inimeste elud ja paarisuhted peavad kulgema paralleelselt. Meil on oma teekond ning mingil põhjusel liigume paralleelselt teineteise kõrval, aga mitte nii, et üks on teise peal või all. Me ei saa panna enda teed teisest sõltuma,” räägib ta.

Suhtes peaksid olema kokku lepitud ka reeglid. Sellised kokkulepped on kõigil erinevad, aga on selge, et tülide eskaleerumise ära hoidmise huvides tasub need sõlmida. “Igasugune kooselu koosneb kokkulepetest, aga neid on võimalik sõlmida alles siis, kui saame aru, et mõlema inimese roll suhtes on võrdne,” ütleb Raud.

Et jääda suhtes iseendaks, on oluline just see, et suhtes saab olla vaid iseendaga. Kui hakkad kellegi teise järgi painduma, ei meeldi sa enam endale ja lõppkokkuvõttes ka partnerile mitte. “Tuleb aru saada, et inimene on tahtnud minuga koos olla selle pärast, milline ma olen, mitte selle pärast, milliseks ta tahab mind teha. Kui keegi tahab mind kellekski teiseks teha, pole mul mõtet selle inimesega koos olla,” toob ta välja.

