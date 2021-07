Mida kõike uurib lõhnateadlane? Lõhn mõjutab nii söögiisu ja käitumist, kui ka paarilise valikut ja suhte püsima jäämist

Lõhnade maailm on toidutehnoloogiat õppinud Kristel Venele äärmiselt põnev. Ta teab, kuidas saada kehva isuga patsiente lõhnade abil sööma, ja sõnab, et teoreetiliselt peaks õnnestuma ka vastupidine: inimeste isu eemale­tõukava lõhnaga vähendada ja nii kaalu langetada. "Võib-olla jõuame kunagi selleni, et tableti abil saab näiteks kaheks nädalaks lõhnaretseptorid välja lülitada. Kui toidu meeldivaid lõhnaühendeid ei tunne, põhjustab see kahtlemata isulangust."

Öeldakse, et maitse üle ei vaielda, aga kuidas on lõhnadega - kas nende üle võib vaielda?

Lõhnade üle ei tohiks samuti vaielda, aga mina vaataks neid kaht taju koos. Väga tihti ajavad inimesed maitse ja lõhna segamini. Enamik ehk lausa 85 ­protsenti maitsetest, mida tunneme, on pärit hoopiski lõhnavatest lenduvatest ühenditest. Kui nina kinni süüa, tunned keele peal vaid tekstuuri ning haput, magusat, soolast, mõru ja umami maitset (sh vürtsikust ja mentooli). See on ka kõik! Ülejäänud lõhnaühendid liiguvad nasaalselt neelu kaudu, mis lükkab neid üles, kus ninaretseptoritega reageerides tekib justkui maitse. Tegelikult aga on need hoopis lenduvad lõhnaühendid.

