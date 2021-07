Nii hea on olla!

“Mul on nüüd lihtsalt NII HEA OLLA!” ütleb laulukoolitaja Maiken ajakirja avaloos. Ta räägib, et on õppinud oma keha kuulama ja tänu sellele hakkas langema ka kaal, kuigi see polnud eesmärk. Samuti fännib ta kõndimist – 10 000 sammu päevas vähemalt. Selle loo mõte pole kaalu­kaotus või liikumise tähtsus, vaid see, et “on nii hea olla!”.