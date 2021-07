Tervis + tahtejõud: tabletid ja tugevus

Mul on õnnestunud elada 38aastaseks nii, et kõik mu vaimset tervist puudutav on olnud lihtsalt nali ja muretu sõnakõlks kuskil vestluses. Räme stress. Hull deprekas. Kass peal. Need on olnud väljendid, millega olen aastaid kehva enesetunnet kirjeldanud, laskmata endale ligi mõtet, et selle taga võib olla mõni vaimse tervise häire, mis segab funktsioneerimast nii, nagu tegelikult tahaksin.