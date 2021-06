Teeme selgeks: mis on bipolaarne meeleoluhäire ja selle tunnused. Silja lugu

Ma ei saa sellest inimesest aru! Alles ta oli nii ülevoolavalt rõõmus, aga täna vaatab ta mind jõuetu pilguga ning väldib suhtlemist. Kui ma küsin, mis on juhtunud, siis ütleb, et ah, millelgi pole suurt mõtet. Tahtmatult jääb mulje, et ma olen kuidagi valesti käitunud, et sellise reaktsiooni osaliseks saan. Ja ma olen ajapikku märganud, et selline äärmuslik meeleolude vaheldumine kordub tal ikka aeg-ajalt. Emotsionaalsetel kõrgperioodidel on temaga lausa rõõm koos olla, aga emotsionaalses madalseisus on suhtlemine peaaegu võimatu missioon. Huvitav, kust läheb piir normaalse meeleolu­kõikumise ja meeleoluhäire vahel?

Millised on maniakaalse perioodi tunnused? Millised on depressiivse perioodi tunnused? Loe kõigest täpsemalt juba artiklist.