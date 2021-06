TERVISEUUDISED | Polegi vaja pikalt rassida, toimivaks trenniks piisab neljast minutist päevas

Kui kuulud inimeste hulka, kelle jaoks tundub enda poolekski tunniks treenima sundimine nagu piinapinki minek, on sulle häid uudiseid. Ehkki tervetele täiskasvanutele soovitatakse nädalas vähemalt 150 minutit mõõdukat füüsilist aktiivsust, selgub ajakirjas Journal of Physiology avaldatud uuringust, et intensiivsusest võib olla rohkem kasu kui kestusest.