Iga kümnes inimene krigistab magades hambaid – mis on hambaid laastava kombe põhjused ja kuidas sellest vabaneda

Lea (41) kolib aeg-ajalt teise tuppa magama, sest tema kaasa Madis mürgeldab mõnikord unes nii, et tema kõrval on võimatu magada. „Ta teeb täiesti ebamaiseid hääli, mis kõlavad nii, nagu ta võitleks kellegagi, ja krigistab valjusti hambaid. Mõnikord ta ainult karjub unes, mõnikord aga ärkan selle peale, et kõrvalt kostab hambakrigistust. See on väga vastik hääl, umbes samas kategoorias nagu võtmega klaasi kriipimise heli. Vaikses öös tundub see väga vali. Ma ei suuda selle saatel uinuda ja kolin tavaliselt teise tuppa magama,” kirjeldab Lea. „Samas on perioode, kui Madis magab täiesti rahulikult ja vaikselt. Kas öine möllamine on seotud stressiga, ei oska arvata, sest näidake mulle inimest, kellel stressi poleks!” Lea sõnul ei tea mees oma „ööelust” midagi ega taha ka uskuda, et tema öised hääled naisel magada ei lase.

Kõrva-nina-kurguarst ja unearst Heisl Vaher selgitab, et hammaste krigistamine ehk bruksism on uneaegne liigutushäire. Tegu on kompleksse häirega, haaratud on peapiirkonna lihasgrupid, hammaskond, kesknärvisüsteem ja unetervis.

Artiklist saad teada mis on levinumad krigistamise põhjused, mis tagajärgi see tervisele põhjustab, mis juhtub hammastega, mida ette võtta ja millist abi saab hambaarstilt. Kas vastab tõele vanarahvajutt, et laste öine hammaste krigistamine on märk kõhuussidest?