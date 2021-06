Kas seks läheb arvesse ka trennina — palju kaloreid seksides kulub?

Seks kui füüsiline tegevus kulutab kindlasti kaloreid, kuid ükskõik kui pikalt sa ka seksid, ei asenda see kahjuks korralikku trenni. Kui aga sinu eesmärk on natuke higistada, siis on seks loomulikult kõige nauditavam viis seda teha. Pealegi, kui teed seda mitu korda nädalas (või isegi päevas!), läheb see ikka kirja arvestatava trennina. Aga ärme torma ette, vaatame, mida nendib teadus seksi kaloritekulu kohta.