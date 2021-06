„Aitäh, kõht on täis!“ ehk kuidas mitte sel suvel üle süüa!

Olen ka ise toitumist läbi ja lõhki uurinud ning minu elumuutev avastus oli see, kui sain aru, et keha küsib süüa senikaua, kuniks just proteiini nälg on kustutatud. Küll aga ei saa ju tänapäeva ületöödeldud toidust vajalikku valgukogust kätte. Nii jäämegi sööma ja kaal aina tõuseb.

Olen Boost Yourselfi kommunikatsioonipartner ja fännan ka ise nende naturaalseid ja puhtaid tooteid väga, aga sel hetkel, kui hakkasin nende uut täiskõhu proteiini tarbima, muutus elu ikka väga palju kergemaks ja, mis seal salata, mina ise ka. Maakeeli? Ma lõpetasin näksimise ja sain kaalu kontrolli alla. Aga ega iseennast ainult uskuda ei saa, ikka tuleb teistelt ka küsida. Nii korraldasime lihavõtete paiku katsejäneste kuu, kus jagasime taimset proteiini välja 20 katsejänesele, ja tuli välja, et asi ei ole ainult minus, see tõesti toimib.

Aliis, kes alguses oli väga skeptiline, ütles, et segas seda oma hommikupudru sisse ja see reaalselt toimis nii, et enne lõunasööki ei olnud vaja näksida. Katriin jagas, et kõht püsis täis ja lihtsalt ei tahtnud midagi juurde süüa. Kes jõi seda segu smuuti või mahlaga, kes keetis pudru sisse või šeikis mahlaga. Retsepte tuli tagasi hulganisti ja mis kõige tähtsam, valdav tagasiside oli see, et sel jaanipäeval ei söö neist keegi üle. Nii ka mina! Seda kirjutades on mul just kõrval üks astelpalju-banaani-mango proteiiniseguga smuuti. Mõnus!

Katsejäneste kuu tõestas imeliselt, et oled sa noor või vana, naine või mees – jah, kõik grupid olid esindatud – näksimine kaob võluväel, sest keha saab vajaliku valgu kätte ja me ei pea kogu aeg endale midagi suhu pistma. Lepime siis kokku, et sel suvel üle ei söö, vaid kasutame rohkem lauset „aitäh, kõht on täis!“

Kati Suun

teadliku mõtteviisi edendaja

Hommikusmuuti „Tööle kaasa“

• Mustikad

• Taimne piim

• Banaan

• Külmutatud kirsid

• Boost Yourselfi mustasõstramaitseline täiskõhu proteiin

• Blenderda ja naudi!