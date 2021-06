HIIT-treeninguid on mitut tüüpi - TABATA, EMOM ja AMRAP jt. Erineb nende intensiivsus, kestus ja igaks harjutuseks ning puhkeajaks kuluv aeg. Kõiki neid iseloomustab efektiivsus – minimaalse ajaga saavutatakse maksimaalne tervisliku füüsilise koormuse tase. Eelised teiste trenniliikide ees on ajasäästlikkus, ülim tõhusus ja see, et treeningu läbi viimiseks ei ole tarvis spetsiaalset treenigvarustust, sest suurem osa harjutustest tehakse enda keharaskusega.

Kuidas eri HIIT treeningud käivad, loe kõigest täpsemalt juba artiklist.