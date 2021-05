Turses jalad - visata seinale või minna jooksma? Millal arsti poole pöörduda? Füsioterapeut selgitab

Urve (63) pani juba noorena tähele, et tema jalad on võrreldes muidu väga saleda kehaga jämedavõitu. “Kunagi lausa häbenesin, et mul on sellised “maanaise” jalad,” ütleb ta. Paar viimast aastat on Urve aga jalgadega täitsa hädas – need on paistes nagu pakud. Ta on ammu loobunud kandmast kõrgeid kontsi, ostab turult lõdva kummiga sokke ja kingade valimine on raske – tuleb leida laia liistuga jalanõud ja ka number tavalisest suuremad. Eriti hull on lugu suvel palava ilmaga.

Kuigi enamasti on jalgade paistetamisega hädas vanemad inimesed, võib see tekkida ka noorematel, eriti neil, kes palju püstijalu töötavad. Mariann (24) oli ametis ühes rõivakaupluses, kus tööandja oli klienditeenindajatel istumise keelanud. “Meil ei olnudki kuhugi istuda, olime terve päeva jalul,” sõnab Mariann. Ta hakkas juba mõne aja pärast tundma seljavalusid ning täheldama, et õhtuks on jalad suuremad kui hommikul – talvel ei saanud pärast tööd saapalukkugi kinni.

Füsioterapeut Reio Vilipuu selgitab miks tursed tekivad, kuidas neid vähendada, millist abi on kompressioontoodetest ja millal on vaja kindlasti minna arsti juurde. Kõigest täpsemalt loe juba artiklist.