Tervis Pluss juuninumber, peatoimetaja Heidit Kaio juhtkiri: kuidas leida hingerahu?

“Nii kummaline kui see ka pole, siis mugav ja hea elu enesearengut ei soodusta ning sellepärast taolised perioodid eriti ei kesta – niisugune on juba elu disain,” ütleb ajakirjas Ville Jehe.

“Areng toimub, kui seier on punases,” ütleb üks mu hea sõber. Kui mootoril lähevad mõõdikud punasesse, jookseb see kokku. Inimene on aga peenem mehha­nism – ta hakkab kriisis ise ennast ümber ehitama. Uuendama. Paremal juhul ka elu ja asju ümber hindama.

Meie mõtted käivitavad meis emotsioonid, arutleb Ville Jehe. Kontrollides mõtteid, saame juhtida tundeid. Sellistel teemadel on ajakirjas juttu mitmes artiklis. Õnnelikuks tegevaid mõtteid saame me kõik mõelda ja õnnelikuks ei tee meid keegi teine, ikka me ise. Ja kui koos on kaks õnnelikku inimest, sünnib midagi veelgi suuremat ehk 2 + 2 = 4.