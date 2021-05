Kuidas hingamise abil oma elu täielikult muuta, alustades tervisest ja lõpetades õnnelike suhetega

"Kui oled stressi­olukorras aeglaselt ja sügavalt sisse hinganud, suutnud tänu sellele rahulikuks jääda ja situatsioon on lahenenud, oled end juba alateadlikult hingamisega aidanud," tõdeb hingamisterapeut Tiia Lõoke (59). Tema sõnul saab teadvustatud hingamise abil oma elu täielikult muuta, alustades tervisest ja lõpetades õnnelike suhetega. "Hingamine on nüüdisaja inimese jooga," võrdleb terapeut.

Tiia teekond hingamise kui tervendamismeetodi juurde sai alguse vaevalisest sünnitusest. "Minu esimese lapse sünd oli raske. Kui uuesti beebiootele jäin, tundsin, et tahan ta endast kergusega välja hingata," jagab naine, kes tõi teise lapse ilmale 44aastaselt. Raseduse ajal läbi tehtud hingamis­koolitused, mis aitasid tal kogeda sünnitust kerge ja imelisena, äratasid hingamisteemade vastu suure huvi. Psühholoogi ja psühhoterapeudina leiba teeninud naine mõistis, et teadlik hingamine tervendab peale füüsilise keha ka väga sügavaid, vahel teadvustamata hingehaavu, mis meie elu ja käitumist alatasa mõjutavad. "Kõik sõltub sellest, kui sügavale on inimene ise valmis minema. Kõlab kummaliselt, aga tegelikult on võimalik hingamistehnikate abil minna tagasi kasvõi oma loote­ikka või sünnihetke ja seal oma negatiivsed kogemused n-ö ringi kirjutada," väidab terapeut.

