Põhjusi oli mitu. Esiteks leidub USAs palju vaeseid. Neil, kes peavad Ameerikat rikaste riigiks, pole aimugi, milline on elu Instagrami mõjuisikute, tehnoloogiaässade ja filmitähtede taustal. Suur hulk inimesi on sunnitud elama kitsastes oludes külg külje kõrval. Kui San Francisco lahe piirkonnas on maja igakuine üür 4000 dollarit, siis vaesed saavad seda endale lubada vaid nii, et mahutavad sellesse väiksesse majja neli perekonda. Kui üks neist haigestub, jäävad haigeks ka kõik teised. Need vaesed inimesed töötavad enamasti valdkonnas, kus nad puutuvad kokku suurte rahvahulkadega – näiteks toitlustuses. Seega ei saa nad töötada kodus, nagu teevad seda rikkad. Vaestel on vähem valikuvõimalusi, isegi kui kõne all on oma elu säilitamine.

