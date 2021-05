Põnevad nutiseiklused ei tähenda juba ammu toas ekraani ette kangestumist, need saavad mobiil­telefoni juhtimisel toimuda ka õues. On olemas terve hulk äppe ja mänge, mis seotud väljas liikumisega ja viivad harrastaja kohtadesse, kuhu muidu ei satuks. Boonusena võid koju tagasi jõudes avastada, et oled läbinud hoopis pikemaid vahemaid kui näiteks jooksutrenni tehes. Lisaks võid selliste mängude kaudu uusi tuttavaid leida.

Oma armastusest liikumismängu vastu räägivad “Pokémon Go” innukas harrastaja Kaia ja "Geocachingu" mängija Carolina. Samuti tuleb juttu GPS-kunstist ja Geodashingust. Loe, innustu ja tule kampa!