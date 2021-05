See raske soolehaigus võib avalduda igas vanuses - juba väike kogus gluteeni hävitab tsöliaakia puhul inimese tervise

SYNLABi laboriarst dr Meeli Glükmann selgitab, et tsöliaakia korral ründab keha gluteeni söömisel iseenda kudesid. Peensoole seinad kahjustuvad ja muutuvad nii-öelda siledaks ning keha ei suuda toidus leiduvaid toitaineid enam korralikult omastada. „Kui peensool on kahjustunud, kujuneb aja jooksul inimese organismis toitainete vaegus, vitamiinide ja mineraalainete puudus," ütleb arst. Tüüpilisemad nähud on krooniline kõhulahtisus, -valud ja -puhitus ning toitainete kaost tingitud kõhnumine. Sageli kaasneb ka haiglane enesetunne ja isupuudus. Samas ei tohi alahinnata võimalust, et tsöliaatik on seedeprobleemide tõttu hoopis ülekaaluline.

„Vaevusi saab vältida vaid gluteeni välistamise teel, kuid seda ei tohi kindlasti teha enne, kui on diagnoositud tsöliaakia," hoiatab Katre Trofimov , kellel endal võttis haiguse diagnoosini jõudmine aega kümme aastat. Täna tegutseb ta vabatahtlikuna Eesti Tsöliaakia Seltsi esinaisena, et tõsta teadlikkust haiguse avastamise vajalikkusest ja olla teiste vabatahtlikega haiguse avastamise korral inimestele toeks.

„Eesti Tsöliaakia Seltsi jõuavad sageli ka inimesed, kes välistasid oma menüüs gluteeni enne, kui tegid kindlaks kas neil üldse on tsöliaakiat ning ilma tsöliaakia diagnoosita ei ole peetud rangest gluteeni vabast dieedist täielikult kinni," nendib Katre, miks on ülioluline pärast tsöliaakia positiivset vereanalüüsi edasi suunduda gastroenteroloogi vastuvõtule.

Ta lisab, et toiduaineid, mis ei sisalda kolme teravilja, nisu, rukist ja otra, on vähe. Gluteeni sisaldab enamik valmistoite. Seega on tsöliaakiahaigel suur oht gluteeniga kokku puutuda ka kõige tavalisemate toitude söömisel. Isegi natukene gluteeni paneb haige peensoole rakud hävinema. Gluteenivaba toidu gluteenisisalduse piirmäär on 20 milligrammi kilogrammi kohta. Võrdluseks ja ohu rõhutamiseks saab tuua näite 40 tükiks lõigatud saiaviilust, mille ühes tükis on juba viis grammi gluteeni. „Looduslikult gluteenivabade teraviljade puhul tuleb alati jälgida, et tootel oleks kiri gluteenivaba, mis tagab ka tootmise puhtuse," ütleb Katre.